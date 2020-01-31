Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
В субботу в большинстве областей Украины температура воздуха ожидается +5 +10 градусов, а в воскресенье +6 +13 градусов.
При этом в Сумской и Харьковской областях ожидаются дожди, которые могут переходить в мокрый снег, потому что там будет немного прохладнее.
В Киеве начало февраля также будет с периодическими дождями и порывистым ветром западного происхождения. В субботу в Киеве потеплеет до +6, в воскресенье до +8 градусов.
- 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Так, был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 °С. Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев.
- В Киев по состоянию на 22 января так и не пришла метеорологическая зима.