В выходные в большинстве областей Украины ожидается весенняя погода, температура воздуха поднимется до +13.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В субботу в большинстве областей Украины температура воздуха ожидается +5 +10 градусов, а в воскресенье +6 +13 градусов.

При этом в Сумской и Харьковской областях ожидаются дожди, которые могут переходить в мокрый снег, потому что там будет немного прохладнее.

В Киеве начало февраля также будет с периодическими дождями и порывистым ветром западного происхождения. В субботу в Киеве потеплеет до +6, в воскресенье до +8 градусов.