Сегодня на заседании Кабинета Министров было принято законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

“Сегодня на заседании Кабинета Министров мы приняли законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконных военизированных или вооруженных формирований – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет”, – говорится в сообщении.

Соответствующий законопроект в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду.

Соколовская отметила, что по неофициальным данным, по состоянию на 2015 год на территории проведения антитеррористической операции погиб 21 несовершеннолетний, который непосредственно участвовала в боевых действиях.

Кроме того, представителями молодежного проекту U-Report и специалистами Министерства социальной политики Украины был проведен опрос по вопросам привлечения детей к вооруженным конфликтам.

Согласно результатам этого опроса, в котором приняло участие 13 972 респондентов в возрасте от 14 до 34 лет, 28,4 % опрошенных знают о случаях, когда дети участвовали в боевых действиях во время вооруженных конфликтов. 6,4 % несовершеннолетних попадали в ситуации, когда их или их друзей пытались привлечь к участию в вооруженном конфликте, а 11,1 % опрошенных в возрасте 18 лет и старше знают о ситуации, когда детей пытались привлечь к вооруженному конфликту.

“Данная инициатива очень важна для детей, которые проживают в районах проведения операции Объединенных сил и могут быть втянуты к участию в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, а также лиц, которые намерены втянуть детей в такое участие”, – добавила министр.