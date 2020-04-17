С 17 апреля в Украине начинают действовать нормы закона о повышении штрафов за сжигание сухостоя и травы, а также загрязнение воздуха в 18 раз. За нарушения украинцев могут штрафовать на суммы до 150 тысяч гривен.

Закон был опубликован в издании “Голос Украины”.

Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира) вступил в силу.

Какие штрафы предусмотрены

Штрафы за загрязнение атмосферного воздуха (ст.241 Уголовного кодекса) увеличиваются с 100-200 до 1800-3600 необлагаемых минимумов (от 30 600 грн до 61 200 грн).

Штрафы за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом (ст.245 Уголовного кодекса) увеличиваются с 300-500 до 5400-9000 необлагаемых минимумов (от 91 800 до 153 тыс. грн) или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах (ст.77 КУоАП) повышаются с 5-15 до 90-270 необлагаемых минимумов (от 1530 до 4590 грн) и на должностных лиц – от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 4590 грн до 15 300 грн).

Штрафы за уничтожение или повреждение огнем леса в результате неосторожного обращения с огнем (ст.77 КУоАП) повышаются с 15-50 до 270-900 необлагаемых минимумов (от 4590 грн до 15 300 грн) и на должностных лиц – от 630 до 1080 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 10 710 грн до 18 360 грн).

Штрафы за самовольное сжигание растительности или ее остатков (ст.77-1 КУоАП) – с 10-20 до 180-360 необлагаемых минимумов (от 3060 грн до 6120 грн) и на должностных лиц – от 900 до 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 15 300 грн до 21 420 грн). Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, повлекут наложение штрафа на граждан от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6120 грн до 12 240 грн) и на должностных лиц – от 1260 до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан (21 420 грн до 36 тыс. грн).

Ранее сообщалось, что из-за пожара в Чернобыльской зоне в Киеве наблюдается задымленность воздуха. Горожан просят не открывать окна и не выходить из дома.