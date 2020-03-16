Во вторник, 17 марта, в Украине начнется потепление, температура воздуха составит в течение дня +5 °C - 9 °C, а на Западе даже до +12 °C.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, пик потепления придется на четверг-пятницу, до +12 °C – 17 °C.

“17 марта в большинстве областей будет преобладать сухая погода, разве что на Западе и Севере атмосферный фронт обусловит небольшой дождь. Ветер будет западным и кротким”, – пишет синоптик.

Диденко также прогнозирует завтра вероятность небольшого дождя в Киеве. Температура воздуха днем ​​будет колебаться около +7 °C.

“Потом тепло рванет и уже в среду, четверг и пятницу существенно повысится температура воздуха. Пик ожидается в четверг, до +15°C – 16 °C”, – добавила синоптик.