Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, пик потепления придется на четверг-пятницу, до +12 °C – 17 °C.
“17 марта в большинстве областей будет преобладать сухая погода, разве что на Западе и Севере атмосферный фронт обусловит небольшой дождь. Ветер будет западным и кротким”, – пишет синоптик.
Диденко также прогнозирует завтра вероятность небольшого дождя в Киеве. Температура воздуха днем будет колебаться около +7 °C.
“Потом тепло рванет и уже в среду, четверг и пятницу существенно повысится температура воздуха. Пик ожидается в четверг, до +15°C – 16 °C”, – добавила синоптик.
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