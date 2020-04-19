В Пасхальное воскресенье, 19 апреля, в Украине ожидается теплая погода. В то же время в некоторых регионах возможен небольшой дождь.

Об этом проинформировали в Украинском гидрометцентре.

“На Пасху в Украине преимущественно без осадков, лишь днем в Одесской и Николаевской областях дождь, а также иногда в северных областях во второй половине дня может пройти небольшой дождик”, – сказано в сообщении.

Ветер ожидается западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в южных регионах составит до +6 градусов, на Закарпатье – до +5 тепла. На остальной территории Украины на поверхности почвы и местами в воздухе прогнозируются заморозки 0-5°.

Днем же будет тепло: столбики термометров поднимутся до +8-13 градусов тепла, а в южной части и на Закарпатье – до +13-18 градусов.