Уже в ближайшие дни, 22 – 23 октября, в Украине ожидается существенное потепление.

Об этом проинформировали в Украинском гидрометцентре.

“В ближайшие трое суток без осадков, лишь в субботу в западных, а днем также и в северных областях небольшой дождь”, – отмечается в сообщении.

Температура ночью составит 4-9° тепла, на побережье морей до 12° тепла.

Днем столбики термометров поднимутся до 14-19° тепла, в южных регионах температура кое-где составит до 21° тепла, на Прикарпатье – до 20°.

В Киеве – без осадков. Температура ночью составит 6-8°, днем до 17-18° тепла.

О том, что в Украину идет потепление, сообщила и синоптик Наталья Диденко.

“22 октября повсеместно ожидается +12 – + 8 градусов, на юге местами до +20 градусов. Без дождей. С утренними туманами. В Киеве также потеплеет до +17 градусов! Без осадков, красиво и уютно”, – отметила синоптик.

Согласно ее данным, уже на выходных температура воздуха снизится, и уже вся следующая неделя будет холодной.