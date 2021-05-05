Якщо заходів, виписаних у Паризькій кліматичній угоді, не буде вжито, то до 2060 року у світі різко підвищиться рівень води через танення льодового покриву.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Нинішні темпи глобального потепління можуть спровокувати стрімке підвищення рівня моря внаслідок танення величезного льодового шару Антарктиди.

Різке підвищення рівня води прогнозується приблизно у 2060 році. В такій ситуації в небезпеці опиняться острови та міста, що розташовані біля річок, морів та океанів.

Перше, що потрібно зробити, аби запобігти такій ситуації — дотримуватися норм щодо викидів вуглецю, зокрема авіакомпаніями.

“Якщо потепління буде залежати, від нинішньої світової політики, то ми побачимо, що антарктичну систему почнемо втрачати приблизно у 2060 році… Щойно на планеті підвищиться рівень тепла, почнуть танути шельфові льодовики… Щойно процес розпочнеться — його неможливо буде зупинити чи повернути назад”, – сказав Роберт Деконт, експерт із полярних змін клімату з Массачусетського університету.

Для того, аби зупинити танення льодовиків, має знизитися температура Світового океану, а досягти цього буде вкрай непросто.

Масове танення льоду в Антарктиді розпочнеться після підвищення глобальної температури на 3 градуси за Цельсієм. Альтернативні дослідження вказують на те, що це відбудеться у 2100 році. Внаслідок танення льоду в Антарктиді рівень світового океану підніметься на 17 – 21 см до кінця століття.

Однак, якщо світові політики домовляться та виконуватимуть зобов’язання згідно з Паризьким кліматичним самітом, наприкінці століття підвищення рівня води у світовому океані становитиме від 6 до 11 см.

“Наступні кілька десятиліть визначать підвищення рівня моря в Антарктиді… ці шельфові льодовики не зможуть просто вирости”, – пояснив науковець.

Якщо розтане увесь лід на території Антарктики — глобальний рівень води в морі підніметься на 57 метрів, повністю затопивши світові узбережжя.