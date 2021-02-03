Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за незаконное выселение из жилья.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4333 проголосовали 330 нардепов.

Документом предлагается внести изменения в статью 162 (“Нарушение неприкосновенности жилища”) Уголовного кодекса Украины, усилив ответственность за незаконное выселение из жилья.

В действующей редакции статьи 162 УК за это предусмотрена уголовная ответственность в виде: штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 – 1700 грн) или исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или тюремного срока до 5 лет.

Законопроектом № 4333 предлагается ввести наказание за незаконное выселение из жилья в виде штрафа от 10 тысяч до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (170 000 – 255 000 грн); или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

За действия по незаконному выселению из жилья, совершенные по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, или с применением насилия (с угрозой его применения) предусмотрены штрафы от 15 тысяч до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (255 000 – 425 000) или лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.