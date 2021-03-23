Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его словам, пациенты, которые уже выздоровели от COVID-19, нуждаются в реабилитации в течение не одного месяца.

“У нас значительно возросли риски постковидного синдрома в связи с этим “британским” штаммом. То есть люди, переболевшие COVID-19, затем от трех до шести месяцев должны проходить реабилитацию. По сути дела, лечиться”, – подчеркнул Степанов.

Он добавил, что сейчас показатель таких пациентов уже достигает 70%.

“Количество этих людей сейчас составляет уже до 70%. То есть две трети больных после выздоровления от COVID-19 нуждаются в дополнительной реабилитации”, – отметил Степанов.

(На видео – с 8:35)