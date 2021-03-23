Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
По его словам, пациенты, которые уже выздоровели от COVID-19, нуждаются в реабилитации в течение не одного месяца.
“У нас значительно возросли риски постковидного синдрома в связи с этим “британским” штаммом. То есть люди, переболевшие COVID-19, затем от трех до шести месяцев должны проходить реабилитацию. По сути дела, лечиться”, – подчеркнул Степанов.
Он добавил, что сейчас показатель таких пациентов уже достигает 70%.
“Количество этих людей сейчас составляет уже до 70%. То есть две трети больных после выздоровления от COVID-19 нуждаются в дополнительной реабилитации”, – отметил Степанов.
(На видео – с 8:35)
- Как сообщалось, модифицированный “британский” штамм коронавируса в Украине отличается от предшественника, которого в декабре прошлого года впервые обнаружили в Лондоне, критическими изменениями в участках вируса.
- Максим Степанов сегодня заявил, что “британский” штамм коронавируса сейчас распространен по всей территории Украины. Министр рассказал, чем этот штамм опасен.