Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан” № 1292-их, который Верховная Рада приняла 2 марта 2021″, – говорится в сообщении.

В ОП рассказали, что документ имеет целью существенно уменьшить количество заведомо ложных сообщений о минировании объектов и обеспечить экономию материальных и других ресурсов органов государственной власти, привлеченных для проверки ложной информации.

Отмечается, что закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти или учреждений здравоохранения, или учебных заведений (такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет).

Кроме того, статья 259 Уголовного кодекса Украины дополнена примечанием, которой определяется термин “критически важные объекты инфраструктуры”, употребляемое в значении, определенном законом “Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины”.