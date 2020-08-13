Задержанным в Беларуси гражданам Украины, волонтерам организации "Восток SOS" Константину Реуцкому и Евгению Васильеву инкриминируют статью о "массовых беспорядках".

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Вчера около 17:00 в Минске сотрудники МВД Беларуси задержали двух волонтеров общественной организации “Восток SOS” – граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Мы сразу включились в поиск этих граждан, чтобы установить их местонахождение”, – отметил он.

Министр уточнил, что, согласно международным нормам, украинцы имеют право на незамедлительный контакт с консулом.

Кулеба уточнил, что Реуцкого и Васильева обвиняют “в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь – “участие в массовых мероприятиях, что проявилось в совершении действий относительно организации массовых беспорядков, которые сопровождались насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителями власти”. “Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 8 лет”, – уточнил глава МИД.

По словам Кулебы, вчера вечером по месту временного проживания украинцев в Минске был проведен обыск, по результату которого был изъят ноутбук Реуцкого, паспорт гражданина Украины на имя Васильева и другие вещи.

Местонахождение украинцев до сих пор не удалось установить.

“Сегодня утром украинский консул посетил два самые большие центры временного содержания лиц в Минске, но никакой информации о пребывании там указанных граждан Украины получить не удалось. Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан”, – подчеркнул Кулеба

Он добавил, что украинский консул “объезжает все точки”, где могут удерживаться задержанные, чтобы “установить хоть какие-то данные” об украинцах.

Кулеба напомнил, что с 9 августа в Минске задержали более 6 тысяч людей, и “все заведения временного содержания переполнены”.