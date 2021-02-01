Президент Владимир Зеленский в интервью американскому СМИ Axios заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ со ссылкой на интервью для издания Axios.

Интервью Axios транслировалось на платформах HBO. Разговор состоялся через три дня после инаугурации Джо Байдена.

На вопрос журналиста Джонатана Свона, в чем именно нуждается Украина от Соединенных Штатов, Зеленский ответил, что Украина благодарна США за помощь, но украинцы хотят быть равноправными членами Североатлантического альянса (НАТО).

“Украина хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО … Это один из важнейших вопросов безопасности – той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?” – сказал Зеленский.