До берегів острівної республіки Тринідад і Тобаго, розташованої в південній частині Карибського моря, прибило човен з 14 трупами, що розкладаються.

Про це повідомила пресслужба місцевої поліції.

“Поліція вивчає історію з виявленням 14 тіл, черепа і скелетних останків в човні, яку знайшли сьогодні вранці в чотирьох милях від Белль Гарден, Тобаго”, – йдеться в повідомленні.

Дивне судно помітила компанія місцевих рибалок. Вони витягли його на берег в бухті Бель-Гарден.

Зазначається, що всі тіла знаходилися в стані сильного розкладання. Їх відвезли в морг, щоб ідентифікувати загиблих і встановити причини смерті.