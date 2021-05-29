Про це повідомила пресслужба місцевої поліції.
“Поліція вивчає історію з виявленням 14 тіл, черепа і скелетних останків в човні, яку знайшли сьогодні вранці в чотирьох милях від Белль Гарден, Тобаго”, – йдеться в повідомленні.
Дивне судно помітила компанія місцевих рибалок. Вони витягли його на берег в бухті Бель-Гарден.
Зазначається, що всі тіла знаходилися в стані сильного розкладання. Їх відвезли в морг, щоб ідентифікувати загиблих і встановити причини смерті.
- В Сальвадорі у дворі експоліціянта знайшли останки, як мінімум, 24 осіб. Однак, їх може бути більше – до 40 осіб.