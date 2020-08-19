Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци” в Telegram.
№224 / 223 Одесса – Киев (осуществит рейсы 22 и 24 августа в обоих направлениях);
№167 / 168 Одесса – Львов (осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа в обоих направлениях).
С сегодняшнего дня билеты можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
- Ранее сообщалось, что с понедельника, 17 августа, “Укрзализныця” приостанавливает посадку пассажиров на станциях в населенных пунктах Самбор, Дубно и Клевань, которые попали в “красную зону” карантина.