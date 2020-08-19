Ко Дню Независимости 24 августа "Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда - из Одессы во Львов и Киев.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци” в Telegram.

№224 / 223 Одесса – Киев (осуществит рейсы 22 и 24 августа в обоих направлениях);

№167 / 168 Одесса – Львов (осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа в обоих направлениях).

С сегодняшнего дня билеты можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.