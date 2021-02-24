Если бы президентские выборы в Украине происходили уже в ближайшее время, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 22-23 февраля 2021 года.

Так, Владимира Зеленского сейчас готовы поддержать 23,1% респондентов (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). За пятого президента, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко сейчас проголосовали бы 14,4% опрошенных.

На третьей позиции сейчас находится один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко с 11,3% поддержки.

За лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 10,9% респондентов.

Лидера партии “Сила и Честь” Игоря Смешко поддерживают 7,2% опрошенных; бывшего главу правительства Владимира Гройсмана – 5,7%; спикера Парламента Дмитрия Разумкова – 5,3%; лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,1%; бывшего премьера Арсения Яценюка – 2,9%; лидера ВО “Свобода” Олега Тягнибока и мэра Киева Виталия Кличко – по 2,4%.

Стоит отметить, что в первом туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а Петр Порошенко – 15,95% голосов.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.