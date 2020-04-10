Об этом сообщил народный депутат от фракции “Европейской солидарности” Николай Княжицкий в Facebook.

“ГБР сейчас обыскивает дом Татьяна Черновол. Татьяна живет под Киевом в родительском доме с двумя детьми. Обыскивают Таню по делу Майдана. Они тогда ее не добили- хотят сейчас. Конечно, это нужно делать в 6 утра. Ищут штаны и шлем, в которых она на Майдане ходила. Представляю лицо ее детей, которые наблюдают за действиями этой орды в собственном доме. Татьяну сейчас особо некому защитить. Муж ее Николай погиб на фронте. А где в это время были эти штемпы в кепках, которые на рассвете к ней приперлись?”, – написал депутат.

Черновол также подтвердила обыски у нее дома.

“Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана. Антимайдан в действии”, – написала Черновол в Facebook.

Она опубликовала предоставленное ей постановление об обыске. В документе говорится о событиях февраля 2014, когда после начала расстрела майдановцев в Мариинском парке, Черновол инициировала захват офиса Партии регионов на улице Липской.

Журналистку подозревают в “убийстве по сговору особенно опасным для жизни людей способом”.