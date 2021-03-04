Об этом сообщает европейский телеканал Euronews.

Французская неправительственная организация ACRO, которая отслеживает уровни радиации, сообщила о повышении уровня этой самой радиации, но подчеркнула, что опасности для здоровья людей нет.

Однако в сложившейся ситуации отслеживается большая доля иронии, ведь эта радиоактивная пыль связана с ядерными испытаниями, проведенными Францией в алжирской пустыне в начале 1960-х годов. Тогда эта североафриканская страна была заморской территорией Франции.

Как утверждает ACRO, эффект бумеранга вернул Франции цезий-137 — продукт ядерного распада.

ACRO провела анализ недавно собранной сахарской пыли в районе Джура, недалеко от французской границы со Швейцарией.

“Это радиоактивное заражение, пришедшее издалека, спустя 60 лет после ядерных взрывов, напоминает нам о постоянном радиоактивном загрязнении в Сахаре, за которое несет ответственность Франция”, — добавили в ACRO.

Может ли быть опасна радиоактивная пыль пустыни?

Если кто хорошо и знает пыль из Сахары в Европе, так это ученые с Канарских островов.

Профессор Педро Салазар Карбалло из лаборатории Университета Лагуна на Тенерифе сказал Euronews: “Пыль пустыни Сахара, или калима, как ее называют на Канарских островах, иногда содержит калий-40, естественно присутствующий в минералах, а также цезий-137 от ядерных испытаний французского правительства”.

Его лаборатория недавно опубликовала исследование об уровнях радиации, присутствующей в пыли, которую занесло сильными штормами в 2020 году. В то время был обнаружен высокий уровень калия-40 и цезия-137.

Салазар Карбалло настаивает на том, что эти уровни безопасны, и лаборатория проводит постоянный мониторинг.

“Что на самом деле больше всего подвергает нас радиоактивности, так это естественный радон, который естественным образом исходит из самой почвы”, – объясняет Салазар Карбалло.

По оценкам, от 5% до 14% случаев рака легких вызваны газом радоном, которым мы дышим, особенно в подземных и закрытых помещениях.

Gerboise Bleue – кодовое название первого французского ядерного испытания на территории Алжира, проведенного 13 февраля 1960 года.