У столиці України – Києві вже настало метеорологічне літо.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“Сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення відбувся 14 травня, що знаменує початок метеорологічного літа”, – зазначається в повідомленні.

Відтак, метеорологічна весна, яка почалася в столиці 13 березня і тривала 62 дні, закінчилась.

“Вона виявилась майже на тиждень коротшою за кліматичну норму”, – сказано в повідомленні.

Цьогоріч метеорологічне літо завітало до Києва на 3 дні пізніше середньобагаторічних показників.

Найраніше за 141 рік спостережень воно розпочалось у 1996 році – 22 квітня. А найпізніше, у 1990 і 2001 роках – 7 червня.