Если бы в ближайшее время проходили выборы в Киевский городской совет, то наибольшую поддержку избирателей получила бы "Европейская солидарность", за которую готовы проголосовать 20 % киевлян, которые готовы принять участие в выборах и уже определились.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года.

На втором месте оказалась партия “Слуга народа”, ее готовы поддержать 19 % тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию “УДАР” готовы проголосовать 12 % респондентов, за партию “Оппозиционныя платформа – За життя” – 11 %, за ВО “Батькивщина” – 8 %, за партию “Победа Пальчевского” – 6 %, за партию “Сила и честь” – 5 %. Другие партии не преодолели бы 5-процентный проходной барьер.

Кроме того, 44 % респондентов (среди тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать) готовы поддержать действующего мэра Киева Виталия Кличко на очередных выборах городского головы.

На втором месте по уровню электоральной поддержки – Андрей Пальчевский (11 %), далее следуют Виктор Ляшко (6 %), Игорь Смешко (5 %), Александр Омельченко (4 %), Сергей Притула (4 %), Александр Попов (4 % ), Алексей Гончаренко (3 %), Евгений Червоненко (3 %), Андрей Ильенко (3 %), Александр Дубинский (3 %), Борислав Береза (2 %), Виталий Нестор (2 %), Николай Томенко (2 %) и Юрий Левченко (1 %).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 годв в Киеве методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.