Официальные результаты сегодня объявила на брифинге Киевская городская территориальная избирательная комиссия.
Так, проходной пятипроцентный барьер преодолели 7 партий:
• “Европейская Солидарность” – 20,52%;
• УДАР Виталия Кличко – 19,98%;
• “Єднисть” Александра Омельченко – 8,74%;
• ОПЗЖ – 7,81%;
• “Слуга народа” – 7,53%;
• “Батькивщина” – 7,49%;
• “Голос” – 5,97%.
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