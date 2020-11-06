Официальные результаты сегодня объявила на брифинге Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

Так, проходной пятипроцентный барьер преодолели 7 партий:

• “Европейская Солидарность” – 20,52%;

• УДАР Виталия Кличко – 19,98%;

• “Єднисть” Александра Омельченко – 8,74%;

• ОПЗЖ – 7,81%;

• “Слуга народа” – 7,53%;

• “Батькивщина” – 7,49%;

• “Голос” – 5,97%.