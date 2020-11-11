Кабинет Министров сегодня на заседании одобрил план мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения.

Об этом сообщили народный депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко и представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

“5G в Украине быть! Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению системы мобильной связи пятого поколения в Украине”, – написал Гончаренко.

Согласно плану, который обнародовал Мокан, в октябре 2021 года будет объявлен конкурс или тендер на выдачу лицензий с использованием системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения. Это произойдет при условии конверсии радиочастот.

А в декабре 2021 года будут определены победители конкурса или тендера, которые выполнили все условия и предложили самую высокую цену за соответствующую полосу.

Отмечается, что отсутствие покрытия территории Украины сетями 5G значительно ограничивает скорость передачи данных при работе с базами данных с использованием облачных технологий, сдерживает предоставление услуг с использованием объемных видео и видео сверхвысокого качества, функционирования сервисов Интернет-вещей, сервисов виртуальной реальности для нужд образования, электронной медицины, связи при чрезвычайных ситуациях, транспорта и тому подобное.