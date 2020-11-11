Об этом сообщили народный депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко и представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
“5G в Украине быть! Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению системы мобильной связи пятого поколения в Украине”, – написал Гончаренко.
Согласно плану, который обнародовал Мокан, в октябре 2021 года будет объявлен конкурс или тендер на выдачу лицензий с использованием системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения. Это произойдет при условии конверсии радиочастот.
А в декабре 2021 года будут определены победители конкурса или тендера, которые выполнили все условия и предложили самую высокую цену за соответствующую полосу.
Отмечается, что отсутствие покрытия территории Украины сетями 5G значительно ограничивает скорость передачи данных при работе с базами данных с использованием облачных технологий, сдерживает предоставление услуг с использованием объемных видео и видео сверхвысокого качества, функционирования сервисов Интернет-вещей, сервисов виртуальной реальности для нужд образования, электронной медицины, связи при чрезвычайных ситуациях, транспорта и тому подобное.
- Ранее сообщалось, что правительство Великобритании запретило китайской телекоммуникационной компании Huawei участвовать в создании инфраструктуры для сетей 5G.