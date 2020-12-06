К концу года немецкая авиакомпания Lufthansa сократит 29 тыс сотрудников из-за кризиса, связанного с коронавирусом COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

В самой Германии авиакомпания сократит еще 10 тыс рабочих мест.

Авиакомпания и ее дочерние компании Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines сократили свои расписания, флот и персонал из-за опасений, что воздушные перевозки не вернутся к уровню до пандемии до 2025 года.

Ссылаясь на неназванные источники компании, газета Bild am Sonntag сообщила, что Lufthansa сократит 20 тыс рабочих мест за пределами Германии, а также продает свое предприятие общественного питания LSG, в котором работает 7,5 тыс человек. В результате общее количество сотрудников сократится до 109 тыс человек.

Газета сообщила, что авиакомпания уже потратила 3 миллиарда евро (3,64 миллиарда долларов) из государственной финансовой помощи в размере 9 миллиардов евро.