Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года на портале "Дія" появится 50 электронных услуг.

Об этом он заявил во время онлайн презентации цифровых паспортов в приложении “Дія”, сообщает корреспондент #Букв.

“В начале апреля совместно с Минцифры мы запустили единый государственный веб-портал публичных услуг “Дія”, на котором уже доступны первые социально важные онлайн-услуги для граждан и ряд приоритетных услуг для бизнеса. Мы взяли за основу лучшие мировые практики, сплотили государственные услуги для населения и бизнеса вокруг жизненных ситуаций. Каждая из категорий имеет подкатегории, в которых можно получить онлайн услугу”, – сказал Шмыгаль.

Например, по его словам, в категории “Семья” содержатся услуги по оформлению помощи при рождении ребенка, ежемесячное возмещение услуг по уходу за ребенком до 3 лет и другие. Также в категории “Безопасность и правопорядок” можно оформить справку об отсутствии судимости, посмотреть карту пропускных пунктов или подать иск в суд.

Кроме того, премьер отметил, что в ближайшее время на портале появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка онлайн, услуги в сфере строительства, социальной защиты, регистрации юридических лиц.

“В целом на портале сейчас реализовано 27 публичных услуг онлайн. В течение этого года в онлайн будет переведено 50 приоритетных услуг, отвечающих 80 % всех обращений граждан Украины”, – добавил он.