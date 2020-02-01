Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В частности, планируется, что с 1 декабря 2020 года максимальная пенсия составит 17 690 грн.
Первое повышение состоялось с января, на данный момент пенсия составляет -16380 грн, еще одно повышение ожидается с июля.
Следует отметить, что с 1 января в Украине минимальная пенсия выросла на 74 гривны и составляет 1638 грн.
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