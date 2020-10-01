Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что до конца нынешнего года в Украине ежедневно будут выявлять 7-9 тысяч новых больных коронавирусом COVID-19.

Об этом в интервью “Суспильному” сообщил руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

“То, что мы сейчас наблюдаем в Украине, это рост количества случаев заболевания. За весь период в Украине уже зарегистрировано 184 000 случаев коронавируса и более четверти миллиона подозрений на коронавирус. В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5000 и может составить от 7 до 9 тысяч случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе”, – сказал он.

По его словам, так происходит во всех странах, пока болезни не искоренили.

“В Украине до сих пор наблюдается передача вируса в общинах. Мы не сузили передачу к кластерному распространению (через социальные связи: семья, класс в школе, работники одного отдела – ред.), к которому идет много стран Европы”, – объяснил представитель ВОЗ.

Хабихт также добавил, что власти необходимо информировать людей о возможностях защиты.

Он подчеркнул, что только каждый четвертый житель Украины регулярно моет руки или использует антисептик, а каждый третий не придерживается физической дистанции, даже когда знает о рисках. Кроме того, более 40 % лиц до сих пор посещают массовые мероприятия.