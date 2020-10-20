Если в ближайшее время не произойдет существенных изменений в карантинных ограничениях в зонах активного распространения коронавируса, то до конца года общее количество смертей от COVID-19 в Украине будет 20 тысяч.

Об этом говорится в статье #Букв “20 тыс. смертей от COVID-19 до конца года. Куда нас заведет политика власти”.

“То, что медицинская система может не выдержать, признает сам министр. В стране нет одинаковых данных о том, какая ситуация на самом деле. Министр охраны здоровья говорит о том, что госпитализированных 20 тыс. Центр общественного здоровья дает цифру 11 тыс. “Ковидних” коек в стране почти 32 тыс. Но, согласно официальным данным, их заполняемость лишь 37 %. Очевидно, что реальными цифрами не оперирует никто, даже МОЗ. Потому что существует параллельная реальность. Все видели фото из-под больниц, где стоят очереди скорой помощи, людей просто не госпитализируют. Семейные врачи говорят нам, что из 14 человек, которым нужна срочная госпитализация, удается госпитализировать одного человека. Врачи говорят о квотах на госпитализацию. Были квоты даже на тестирование, сейчас их якобы сняли, но тесты приходят негативные”, – рассказала исполнительный директор БФ “Пациенты Украины” Инна Иваненко.

Отмечается, что ситуация будет только ухудшаться, поскольку в мире началась вторая волна COVID-19, а в Украине следует к пику первая.

Эксперты Киевской школы экономики (КШЭ) провели анализ ситуации и пришли к выводу, что количество больных в Украине стремительно растет именно благодаря распространению COVID-19 и не может объясняться другими факторами, в частности изменением динамики тестирования. Украина до сих пор делает мало тестов – втрое меньше, чем нужно на таком уровне заболеваемости.

Старший исследователь департамента экономико-политических исследований КШЭ Юрий Ганиченко добавил, что максимальная нагрузка на систему охраны здоровья может прийтись на начало ноября, это означает, что более 90 % реанимационных коек будут заняты.

“Можем констатировать, что ситуация в Украине стремительно движется к худшему из смоделированных сценариев. Если в ближайшее время не произойдет существенных изменений в карантинных ограничениях в зонах активного распространения болезни, то до конца года общее количество смертей будет 20 тыс.”, – подчеркнул он.