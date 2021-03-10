К 2100 году лето в Северном полушарии Земли может удлиниться до полугода, а зима сократится до менее чем двух месяцев.

Об этом говорится в исследовании китайских ученых, сообщает EurekAlert.

В 1950-х годах в Северном полушарии четыре сезона наступили по предсказуемой и довольно равномерной схеме. Но изменение климата в настоящее время приводит к резким и нерегулярным изменениям продолжительности и дат начала сезонов, которые могут стать более экстремальными в будущем.

“Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления”, – отметил океанограф из Государственной ключевой лаборатории тропической океанографии Института океанологии Южно-Китайского моря Китайской академии наук Юпин Гуань.

Исследователи использовали исторические климатические данные с 1952 по 2011 год, чтобы измерить изменения продолжительности и наступления четырех сезонов в Северном полушарии. Затем команда использовала установленные модели изменения климата, чтобы предсказать, как сменятся сезоны в будущем.

Выяснилось, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились с 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.

В частности, весна и лето начинались раньше, а осень и зима – позже. Средиземноморский регион и Тибетское нагорье испытали самые большие изменения в своих сезонных циклах.

Если эти тенденции сохранятся без каких-либо усилий по смягчению последствий изменения климата, исследователи прогнозируют, что к 2100 году зима продлится менее двух месяцев, кроме того, переходные весенние и осенние сезоны также сократятся.

По мнению авторов исследования, это изменение, вероятно, будет иметь сильные последствия для здоровья человека и окружающей среды.

“Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья”, – сказал Гуан.

К примеру, птицы меняют характер миграции, а растения появляются и цветут в разное время. Эти фенологические изменения могут создавать несоответствия между животными и их источниками пищи.

Кроме того, сезонные изменения также могут нанести ущерб сельскому хозяйству. С более длительным вегетационным периодом люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию, а комары-переносчики заболеваний расширят свой ареал обитания на север.