Об этом говорится в исследовании китайских ученых, сообщает EurekAlert.
В 1950-х годах в Северном полушарии четыре сезона наступили по предсказуемой и довольно равномерной схеме. Но изменение климата в настоящее время приводит к резким и нерегулярным изменениям продолжительности и дат начала сезонов, которые могут стать более экстремальными в будущем.
“Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления”, – отметил океанограф из Государственной ключевой лаборатории тропической океанографии Института океанологии Южно-Китайского моря Китайской академии наук Юпин Гуань.
Исследователи использовали исторические климатические данные с 1952 по 2011 год, чтобы измерить изменения продолжительности и наступления четырех сезонов в Северном полушарии. Затем команда использовала установленные модели изменения климата, чтобы предсказать, как сменятся сезоны в будущем.
Выяснилось, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились с 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.
В частности, весна и лето начинались раньше, а осень и зима – позже. Средиземноморский регион и Тибетское нагорье испытали самые большие изменения в своих сезонных циклах.
Если эти тенденции сохранятся без каких-либо усилий по смягчению последствий изменения климата, исследователи прогнозируют, что к 2100 году зима продлится менее двух месяцев, кроме того, переходные весенние и осенние сезоны также сократятся.
По мнению авторов исследования, это изменение, вероятно, будет иметь сильные последствия для здоровья человека и окружающей среды.
“Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья”, – сказал Гуан.
К примеру, птицы меняют характер миграции, а растения появляются и цветут в разное время. Эти фенологические изменения могут создавать несоответствия между животными и их источниками пищи.
Кроме того, сезонные изменения также могут нанести ущерб сельскому хозяйству. С более длительным вегетационным периодом люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию, а комары-переносчики заболеваний расширят свой ареал обитания на север.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров объявить в своих странах “чрезвычайное климатическое положение”, чтобы стимулировать действия по предотвращению глобального потепления.