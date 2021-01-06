Специалистам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые должны были расследовать происхождение коронавируса COVID-19 в городе Ухань, было отказано во въезде в Китай.

Об этом сообщает агентство ВВС.

Считается, что именно из Ухани началась глобальная пандемия COVID-19. Информация о случаях заражения коронавирусом в городе появилась в конце 2019 года.

Двое экспертов ВОЗ были уже в пути, однако не смогли въехать в Китай – якобы из-за проблем с визами. Об этом, в частности, сообщили в ВОЗ.

Эта поездка ранее была согласована ВОЗ с властями Китая по итогам многомесячных переговоров.

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус отметил, что очень огорчен тем, что Пекин так и не одобрил разрешение на въезд, учитывая, что двое специалистов уже находились в пути, “а остальные не смогли выехать в последнюю минуту”.

“Меня заверили, что Китай ускоряет свои внутренние процедуры для скорейшего приезда специалистов”, – заявил он на пресс-конференции в Женеве.

Гебреисус добавил, что находится в постоянном контакте с высокопоставленными китайскими дипломатами.

Как сообщает агентство Reuters, в Китай в начале января должна была прибыть команда экспертов ВОЗ из 10 человек. Миссию должен был возглавить эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) Питер Бен Эмбарек.

Один из двух экспертов, которые направлялись в Китай, был отправлен назад, а второй до сих пор находится в третьей стране.

Представители Китая отрицают полный запрет на въезд расследователей и утверждают, что детали их визита, в том числе даты, все еще согласовываются.

Представитель министерства иностранных дел Китая сообщил ВВС, что это “может быть какое-то недоразумение”, которому не стоит придавать слишком большого значения.

ВОЗ несколько месяцев добивался допуска своих специалистов в КНР для забора вирусных образцов (чтобы установить происхождение коронавируса и то, как он передался от животного к человеку).

В декабре было объявлено, что эта работа начнется в январе 2021 года.

Коронавирус COVID-19 был впервые выявлен в конце 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй).

Изначально считалось, что вирус возник на рынке, где, среди прочего, торговали экзотическими животными для их употребления в пищу (например, панголинами). Высказывались предположения, что именно здесь вирус перешел от животных к людям.

Но происхождение вируса до сих пор остается предметом серьезных споров. Некоторые эксперты считают, что он возник не на рынке в Ухане, а рынок просто стал благоприятной средой для его распространения.

Кроме того, существует версия, что коронавирусы, способные заражать человека, на протяжении десятков лет могли циркулировать среди летучих мышей.

Но для того, чтобы им смог заразиться человек, необходим был промежуточный переносчик. Пока неизвестно, какое животное могло им быть.