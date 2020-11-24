Глава Microsoft Билл Гейтс заявил, что почти все вакцины против COVID-19 будут работать уже к февралю.

Об этом сообщает Cnet.

Первые два кандидата, которые, скорее всего, в первую очередь получат разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA – вакцины от Pfizer и Moderna. Препараты продемонстрировали около 95% эффективности в борьбе с COVID-19. Но Гейтс также возлагает надежды и на другие разработки, не попавшие в заголовки газет по всему миру, среди которых – вакцины от AstraZeneca, Johnson&Johnson и Novavax.

“Почти все вакцины будут работать, и с очень высоким уровнем эффективности. Я оптимистично настроен и считаю, что к февралю все они будут признаны эффективными и безопасными”, – говорит Гейтс.

Он также предупреждает, что миру не стоит расслабляться на фоне новостей о создании вакцин.

“Мы должны быть очень осторожными в следующие 6 месяцев”, – предупреждает Гейтс.

Он считает, что в США на протяжении зимы ежедневная смертность от коронавируса все еще будет превышать 2 тыс летальных случаев.

Гейтс надеется, что проблемы с тестирование и распространением вакцин будут решены.

“Со временем вы выйдем на уровень вакцинации более 70%, который нам нужен, чтобы остановить распространение вируса”, – подчеркивает миллиардер.

Кроме того, глава Microsoft призвал людей соблюдать все меры предосторожности в ожидании вакцины.

“Вы знаете, постарайтесь, чтобы в вашей семье не было последних смертей в этой пандемии, мы должны дождаться весны, когда вакцина действительно начнет сокращать статистику”, – сказал он.