Об этом сообщает Cnet.
Первые два кандидата, которые, скорее всего, в первую очередь получат разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA – вакцины от Pfizer и Moderna. Препараты продемонстрировали около 95% эффективности в борьбе с COVID-19. Но Гейтс также возлагает надежды и на другие разработки, не попавшие в заголовки газет по всему миру, среди которых – вакцины от AstraZeneca, Johnson&Johnson и Novavax.
“Почти все вакцины будут работать, и с очень высоким уровнем эффективности. Я оптимистично настроен и считаю, что к февралю все они будут признаны эффективными и безопасными”, – говорит Гейтс.
Он также предупреждает, что миру не стоит расслабляться на фоне новостей о создании вакцин.
“Мы должны быть очень осторожными в следующие 6 месяцев”, – предупреждает Гейтс.
Он считает, что в США на протяжении зимы ежедневная смертность от коронавируса все еще будет превышать 2 тыс летальных случаев.
Гейтс надеется, что проблемы с тестирование и распространением вакцин будут решены.
“Со временем вы выйдем на уровень вакцинации более 70%, который нам нужен, чтобы остановить распространение вируса”, – подчеркивает миллиардер.
Кроме того, глава Microsoft призвал людей соблюдать все меры предосторожности в ожидании вакцины.
“Вы знаете, постарайтесь, чтобы в вашей семье не было последних смертей в этой пандемии, мы должны дождаться весны, когда вакцина действительно начнет сокращать статистику”, – сказал он.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Также американский производитель вакцины от коронавируса Moderna заявил о 94,5% эффективности на третьей стадии испытания.
- Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина – кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19 у участников исследования. #Буквы рассказывали, что известно о вакцине.
- Четыре вакцины против COVID-19 в настоящее время проходят крупномасштабные клинические испытания, но только для вакцины Pfizer необходимо поддерживать температуру около минус 75 градусов по Цельсию или минус 103 градуса по Фаренгейту.
- Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.