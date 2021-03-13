В созданные сегодня новые руководящие органы партии "Слуга народа" вошли действующие министры и нардеп Александр Дубинский, который находится под санкциями США.

Такие решения были приняты во время сегодняшнего XI съезда “слуг”, сообщают #Буквы.

Так, сегодня “Слуга народа” утвердила новую редакцию своего устава, согласно которой была переформатирована структура политсилы и созданы два новых высших руководящих органа – политический совет и национальный совет общин.

Политический совет

В состав политсовета партии, в частности, вошли народные депутаты: глава фракции “слуг” Давид Арахамия, вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, Артем Культенко, Роман Каптелов, Елена Шуляк, Галина Янченко, Александр Мережко, Евгения Кравчук, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Андрей Герус, Андрей Клочко, Вадим Галайчук, Юрий Аристов и другие.

Кроме того, членами политсовета стали: вице-премьер –министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров; вице-премьер – министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина; министр юстиции Денис Малюська; министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко; министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

В общей сложности, в политсовет должны войти 73 члена. Сегодня съезд избрал 62 из них. Как пояснил глава партии Александр Корниенко, других, согласно новому уставу, “смогут доукомплектовать в процессе”.

Национальный совет общин

Он состоит из глав областных организаций партии, киевской городской и криворожской городской организаций партии.

В состав Нацсовета вошел глава Киевской областной организации партии Александр Дубинский, которого ранее исключили из фракции “слуг” в Верховной Раде и против которого были введены санкции США.

От Киевской городской организации в совет вошел Николай Тищенко, от Криворожского городского – Юрий Корявченков.

Нардеп Александр Качура возглавил Крымскую организацию партии.

Глава фракции “слуг” в ВР Давид Арахамия вошел в состав Нацсовета как глава Николаевской облорганизации партии.

Включен в состав и вицепремьер-министр Михаил Федоров – как глава Запорожской областной организации.

Также в состав Нацсовета вошли:

• Закарпатская область – Игорь Кривошеев;

• Львовская область – Максим Козицкий;

• Тернопольская область – Владимир Гевко;

• Черновицкая область – Виталий Другановский;

• Ровенская область – Юрий Липский;

• Ивано-Франковская область – Елена Винтоняк;

• Волынская область – Валерий Стернийчук;

• Житомирская область – Андрей Клочко;

• Винницкая область – Ирина Борзова;

• Черкасская область – Александр Завитневич;

• Кировоградская область – Никита Потураев;

• Одесская область – Сергей Колебошин;

• Херсонская область – Юрий Соболевский;

• Черниговская область – Павел Халимон;

• Сумская область – Михаил Онанченко;

• Харьковская область – Павел Сушко;

• Полтавская область – Ольга Савченко;

• Луганская область – Алексей Кузнецов;

• Донецкая область – Владлен Неклюдов;

• Днепропетровская область – Юрий Кисель;

• Хмельницкая область – Сергей Мандзий.

Поскольку, согласно уставу, одновременно быть членом политсовета и совета общин быть нельзя, руководители областных организаций, которые уже вошли в политсовет, должны до 15 апреля определиться с тем, какую должность выбрать (например, Давид Арахамия и Михаил Федоров). К тому времени они в совете общин имеют совещательный голос.

Дубинский и американские санкции

11 января Соединенные Штаты Америки ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. Среди них есть и нардеп Александр Дубинский, а также прокурор Константин Кулик, бывший нардеп Александр Онищенко, бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко и другиею

Отмечалось, что юридические и физические лица, в отношении которых санкции были введены, “являются частью сети иностранного влияния, связанной с Россией и Андреем Деркачем, против которого были введены санкции за его попытку повлиять на президентские выборы в США 2020 года”. В заявлении Деркача называют человеком, который более 10 лет является “активным российским агентом, поддерживающим тесные связи с российскими спецслужбами”.

Кулик, Онищенко, Телиженко и Дубинский, как считается, способствовали действиям Деркача по распространению вбросов касательно Джо Байдена, тогда еще кандидата в президенты США.

#Буквы ранее подробно рассказывали, как Александр Дубинский завоевал место в санкционном списке США.

Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.

Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.

Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.