Такие решения были приняты во время сегодняшнего XI съезда “слуг”, сообщают #Буквы.
Так, сегодня “Слуга народа” утвердила новую редакцию своего устава, согласно которой была переформатирована структура политсилы и созданы два новых высших руководящих органа – политический совет и национальный совет общин.
Политический совет
В состав политсовета партии, в частности, вошли народные депутаты: глава фракции “слуг” Давид Арахамия, вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, Артем Культенко, Роман Каптелов, Елена Шуляк, Галина Янченко, Александр Мережко, Евгения Кравчук, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Андрей Герус, Андрей Клочко, Вадим Галайчук, Юрий Аристов и другие.
Кроме того, членами политсовета стали: вице-премьер –министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров; вице-премьер – министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина; министр юстиции Денис Малюська; министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко; министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
В общей сложности, в политсовет должны войти 73 члена. Сегодня съезд избрал 62 из них. Как пояснил глава партии Александр Корниенко, других, согласно новому уставу, “смогут доукомплектовать в процессе”.
Национальный совет общин
Он состоит из глав областных организаций партии, киевской городской и криворожской городской организаций партии.
В состав Нацсовета вошел глава Киевской областной организации партии Александр Дубинский, которого ранее исключили из фракции “слуг” в Верховной Раде и против которого были введены санкции США.
От Киевской городской организации в совет вошел Николай Тищенко, от Криворожского городского – Юрий Корявченков.
Нардеп Александр Качура возглавил Крымскую организацию партии.
Глава фракции “слуг” в ВР Давид Арахамия вошел в состав Нацсовета как глава Николаевской облорганизации партии.
Включен в состав и вицепремьер-министр Михаил Федоров – как глава Запорожской областной организации.
Также в состав Нацсовета вошли:
• Закарпатская область – Игорь Кривошеев;
• Львовская область – Максим Козицкий;
• Тернопольская область – Владимир Гевко;
• Черновицкая область – Виталий Другановский;
• Ровенская область – Юрий Липский;
• Ивано-Франковская область – Елена Винтоняк;
• Волынская область – Валерий Стернийчук;
• Житомирская область – Андрей Клочко;
• Винницкая область – Ирина Борзова;
• Черкасская область – Александр Завитневич;
• Кировоградская область – Никита Потураев;
• Одесская область – Сергей Колебошин;
• Херсонская область – Юрий Соболевский;
• Черниговская область – Павел Халимон;
• Сумская область – Михаил Онанченко;
• Харьковская область – Павел Сушко;
• Полтавская область – Ольга Савченко;
• Луганская область – Алексей Кузнецов;
• Донецкая область – Владлен Неклюдов;
• Днепропетровская область – Юрий Кисель;
• Хмельницкая область – Сергей Мандзий.
Поскольку, согласно уставу, одновременно быть членом политсовета и совета общин быть нельзя, руководители областных организаций, которые уже вошли в политсовет, должны до 15 апреля определиться с тем, какую должность выбрать (например, Давид Арахамия и Михаил Федоров). К тому времени они в совете общин имеют совещательный голос.
Дубинский и американские санкции
11 января Соединенные Штаты Америки ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. Среди них есть и нардеп Александр Дубинский, а также прокурор Константин Кулик, бывший нардеп Александр Онищенко, бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко и другиею
Отмечалось, что юридические и физические лица, в отношении которых санкции были введены, “являются частью сети иностранного влияния, связанной с Россией и Андреем Деркачем, против которого были введены санкции за его попытку повлиять на президентские выборы в США 2020 года”. В заявлении Деркача называют человеком, который более 10 лет является “активным российским агентом, поддерживающим тесные связи с российскими спецслужбами”.
Кулик, Онищенко, Телиженко и Дубинский, как считается, способствовали действиям Деркача по распространению вбросов касательно Джо Байдена, тогда еще кандидата в президенты США.
#Буквы ранее подробно рассказывали, как Александр Дубинский завоевал место в санкционном списке США.
Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.
Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.
Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.
- Политическая партия “Демократична сокира” обратилась к украинским и иностранным банкам, чьим клиентом является нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский, с требованием заблокировать его счета.
- Национальный банк Украины предупредил украинские банки о рисках, связанных с осуществлением финансовых операций с народным депутатом Александром Дубинским и другими лицами, которых правительство США внесло в санкционного списка.
- 28 января видеохостинг YouTube заблокировал канал народного депутата от “Слуги народа” Александра Дубинского.
- Нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский подтвердил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему покинуть фракцию, но он отказался. Дубинский также сообщил, что не планирует признавать результаты анонимного голосования своих коллег касательно его исключения из фракции “Слуги народа”.
- Партия “Слуга народа” заказала рекламу в Facebook для поста о том, что нардепа Александра Дубинского исключили из фракции после введения против него санкций Госказначейством США.
- 4 марта внефракционный народный депутат Александр Дубинский создал в Верховной Раде межфракционное объединение “Дубина – слуга украинского народа”.