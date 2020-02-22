В Новые Санжары приедет доктор Комаровский: будет рассказывать о коронавирусе

Об этом сегодня во время брифинга рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает корреспондент #Букв.

По его словам, Комаровский встретится с местным населением и изложит свою точку зрения как независимый специалист.

“Сегодня в этом населенном пункте будет находиться доктор Комаровский. У него сегодня будет встреча с местным населением, где он изложит свою точку зрения, так сказать, как независимый специалист, им объяснит о том, что происходит с коронавирусом, и по поводу многого другого”, – сказал он.

Данилов добавил, что в Украине на сегодня нет ни одного случая заболевания коронавирусом.

“От этого коронавируса в мире нет такого количества летальных случаев, как в Украине от гриппа. На сегодня с начала года от гриппа умерло 12 человек”, – отметил он.

Напомним, что известный украинский врач, бывший советник по медицине Владимира Зеленского Евгений Комаровский собрался в тур по городам России весной 2020 года.