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В Новые Санжары приедет доктор Комаровский: будет рассказывать о коронавирусе

В Новые Санжары, где произошли столкновения из-за эвакуации украинцев из китайского Уханя, приедет врач Евгений Комаровский.

Суббота, 22 февраля 2020, 15:00

Об этом сегодня во время брифинга рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает корреспондент #Букв.

По его словам, Комаровский встретится с местным населением и изложит свою точку зрения как независимый специалист.

“Сегодня в этом населенном пункте будет находиться доктор Комаровский. У него сегодня будет встреча с местным населением, где он изложит свою точку зрения, так сказать, как независимый специалист, им объяснит о том, что происходит с коронавирусом, и по поводу многого другого”, – сказал он.

Данилов добавил, что в Украине на сегодня нет ни одного случая заболевания коронавирусом.

“От этого коронавируса в мире нет такого количества летальных случаев, как в Украине от гриппа. На сегодня с начала года от гриппа умерло 12 человек”, – отметил он.

Напомним, что известный украинский врач, бывший советник по медицине Владимира Зеленского Евгений Комаровский собрался в тур  по городам России весной 2020 года.

  • Накануне эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
  • В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.
Теги: Нові Санжари, , коронавирус

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