Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси, которой рекомендует странам ЕС заморозить выплаты средств белорусскому правительству и контролируемым государством проектам.

Об этом сообщается на сайте парламента.

В четверг, 26 ноября, Европейский парламент 613 голосами поддержал резолюцию касательно событий в Беларуси.

В ней евродепутаты отмечают, что уже более 100 дней в стране продолжаются протесты и забастовки из-за массовых фальсификаций на выборах президента и репрессивные действия белорусских властей в ответ на мирные акции.

Депутаты отмечают, что жертвами пыток стали около 500 человек, около 25 тысяч человек были незаконно задержаны во время акций, по меньшей мере 5 человек погибли, и нарушения прав белорусов продолжаются.

В связи с тем, что происходит в стране, Европарламент призвал страны ЕС прекратить заимствования Беларуси пока у страны не будут проведены новые выборы президента.

“Призываем к полному замораживанию всех трансфертов средств ЕС, включая займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других нынешнему белорусскому правительству и контролируемым государством проектам. Призываем Европейскую службу внешних связей приостановить переговоры о приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью, пока не состоятся свободные и честные президентские выборы”, — говорится в резолюции.

В то же время евродепутаты призывают увеличить помощь белорусскому гражданскому обществу и усилить поддержку независимых организаций гражданского общества, правозащитников и независимых журналистов, особенно тех, которые находятся под стражей, путем мониторинга ситуации и финансовой помощи.