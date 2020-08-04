Об этом сообщает Bihus.Info, ссылаясь на данные сервиса FlightRadar.
Самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012, который относится к авиапарку Путина, приземлился в аэропорту Симферополя, куда он вылетел из Москвы. До 2003 года он был основным президентским самолетом, а сейчас используется в качестве резервного.
Отмечается, что 7 августа у Медведчука будет день рождения. У нардепа в Крыму, вблизи Симеиза, есть большая резиденция. В 2012 году Путин уже приезжал в гости к Медведчуку, тогда были опубликованы его совместные фото с президентом РФ и женой нардепа, Оксаной Марченко, на террасе этого имения.
- Ранее СМИ сообщили, что Медведчук и его жена отправились в Крым на своей машине, в сопровождении трех человек – граждан Украины. Границу с Россией они пересекли 2 августа после полудня. Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил, что он уехал в аннексированный Крым.