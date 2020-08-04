В оккупированный Крым прибыл самолет с авиапарка президента России Владимира Путина, а несколько дней назад туда приехал народный депутат от партии "Оппозиционного платформы - За життя" Виктор Медведчук.

Об этом сообщает Bihus.Info, ссылаясь на данные сервиса FlightRadar.

Самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012, который относится к авиапарку Путина, приземлился в аэропорту Симферополя, куда он вылетел из Москвы. До 2003 года он был основным президентским самолетом, а сейчас используется в качестве резервного.

Отмечается, что 7 августа у Медведчука будет день рождения. У нардепа в Крыму, вблизи Симеиза, есть большая резиденция. В 2012 году Путин уже приезжал в гости к Медведчуку, тогда были опубликованы его совместные фото с президентом РФ и женой нардепа, Оксаной Марченко, на террасе этого имения.