В Палату представителей Конгресса США впервые в истории выбрали украинку

Об этом сообщает The New York Times.
Спартц баллотировалась от Республиканской партии и победила кандидата от Демократической партии Кристину Хейл.
Отмечается, что Спартц откровенно обращалась к сторонникам республиканцев, рассказывая об опасности социализма, а также акцентируя внимание на своей позиции бизнеследи.
Виктория Спартц родилась 1 октября 1978 в г. Носовка Черниговской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.
В 2000 году переехала в США, где получила диплом магистра по профессиональной бухгалтерии Университета Индианы, и осталась там преподавать. Работала в бизнесе и государственных учреждениях – аж до должности главного чиновника по финансам Службы прокурора Индианы.
- В США продолжается подсчет голосов. Эпидемия и беспрецедентный уровень голосования по почте означают, что есть основания ожидать, что одни штаты будут очень медленно подсчитывать свои голоса, в то время как другие – намного быстрее.
- #Буквы следят за выборами президента в США. Подробнее об этом можно прочитать здесь.