В Палату представителей Конгресса США впервые в истории выбрали украинку

Об этом сообщает The New York Times.

Спартц баллотировалась от Республиканской партии и победила кандидата от Демократической партии Кристину Хейл.

Отмечается, что Спартц откровенно обращалась к сторонникам республиканцев, рассказывая об опасности социализма, а также акцентируя внимание на своей позиции бизнеследи.

Виктория Спартц родилась 1 октября 1978 в г. Носовка Черниговской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.

В 2000 году переехала в США, где получила диплом магистра по профессиональной бухгалтерии Университета Индианы, и осталась там преподавать. Работала в бизнесе и государственных учреждениях – аж до должности главного чиновника по финансам Службы прокурора Индианы.