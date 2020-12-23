Если бы парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее время, то пятипроцентный барьер могли бы преодолеть четыре партии. При этом рейтинг пропрезидентской политсилы "Слуга народа" снизился до 21,1%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 16-20 декабря 2020 года.

Так, в Верховную Раду могли бы пройти “Слуга народа”, “Европейская Солидарность”, ВО “Батькивщина” и ОПЗЖ.

Партию “Слуга народа” сейчас готовы поддержать 21,1% респондентов (среди готовых голосовать и определившихся с выбором). Стоит отметить, что в ноябре таких было 22,7%, а в сентябре – 25,7%. Таким образом, с сентября рейтинг пропрезидентской партии снизился на 4,6%.

За партию “Европейская Солидарность” сейчас готовы отдать голоса 15,2% опрошенных (с сентября рейтинг практически не изменился – было 15,6%).

За партию “Оппозиционная платформа – За життя” сейчас могли бы проголосовать 17,3% респондентов (в сентябре было 16,7%).

За партию “Батькивщина” готовы проголосовать 10,9% опрошенных (в сентябре было 9,4%).

По 4,8% сейчас бы поддержали Радикальную партию Олега Ляшко и партию “Украинская стратегия Гройсмана”, 4,3% – партию “За майбутне”, 3,8% – “Силу и честь”, 3,5% – “Голос”.

Как известно, на парламентских выборах в 2019 году “Слуга народа” набрала 43,16% голосов в многомандатном округе, ОПЗЖ – 13,05%, “Батькивщина” – 8,18%, “Европейская Солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.