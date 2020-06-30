Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья.

В частности, к ослаблению не готовы:

  • город Киев;
  • Волынская;
  • Донецкая;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковска;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Одесская;
  • Ровенская;
  • Харьковская;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая;
  • Черниговская области.

Уточняется, что в столице не позволяет смягчать карантин критерий динамики заболеваемости коронавирусом, который составляет 30,13 % при 10 % допустимых.

Заболеваемость также превышает допустимый показатель в Волынской (10,39 %), Ивано-Франковской (10,29 %), Киевской (19,17 %), Одесской (26,91 %), Харьковской (26,36 %), Черновицкой (11,54 %) и Хмельницкой (47,51 %) областях.

При этом, по охвату тестированием отстают Донецкая, Луганская и Черниговская области.

Кроме того, в Волынской и Закарпатской областях превышен показатель по загруженности койко-мест в больницах.