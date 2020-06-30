По состоянию на 30 июня в Украине не готовы к ослаблению карантина Киев и 13 областей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья.

В частности, к ослаблению не готовы:

город Киев;

Волынская;

Донецкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковска;

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Одесская;

Ровенская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Черниговская области.

Уточняется, что в столице не позволяет смягчать карантин критерий динамики заболеваемости коронавирусом, который составляет 30,13 % при 10 % допустимых.

Заболеваемость также превышает допустимый показатель в Волынской (10,39 %), Ивано-Франковской (10,29 %), Киевской (19,17 %), Одесской (26,91 %), Харьковской (26,36 %), Черновицкой (11,54 %) и Хмельницкой (47,51 %) областях.

При этом, по охвату тестированием отстают Донецкая, Луганская и Черниговская области.

Кроме того, в Волынской и Закарпатской областях превышен показатель по загруженности койко-мест в больницах.