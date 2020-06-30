Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья.
В частности, к ослаблению не готовы:
- город Киев;
- Волынская;
- Донецкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковска;
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская;
- Ровенская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Черниговская области.
Уточняется, что в столице не позволяет смягчать карантин критерий динамики заболеваемости коронавирусом, который составляет 30,13 % при 10 % допустимых.
Заболеваемость также превышает допустимый показатель в Волынской (10,39 %), Ивано-Франковской (10,29 %), Киевской (19,17 %), Одесской (26,91 %), Харьковской (26,36 %), Черновицкой (11,54 %) и Хмельницкой (47,51 %) областях.
При этом, по охвату тестированием отстают Донецкая, Луганская и Черниговская области.
Кроме того, в Волынской и Закарпатской областях превышен показатель по загруженности койко-мест в больницах.
- В Украине по состоянию на 30 июня подтверждено 44 334 случая COVID-19, за сутки обнаружили 706 новых случаев.