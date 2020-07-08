Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

Согласно данным МОЗ, к ослаблению карантина не готовы:

  • Волынская,
  • Донецкая,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская области.

Данные по определенным критериям из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

Эти регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.

По загруженности больниц не соответствует Закарпатская область. Показатель составляет 63,86 %.

В Донецкой области самый низкий процент охвата тестированием – 19,64 %.