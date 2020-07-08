Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.
Согласно данным МОЗ, к ослаблению карантина не готовы:
- Волынская,
- Донецкая,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Львовская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская области.
Данные по определенным критериям из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.
Эти регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.
По загруженности больниц не соответствует Закарпатская область. Показатель составляет 63,86 %.
В Донецкой области самый низкий процент охвата тестированием – 19,64 %.
- В Украине по состоянию на утро 8 июля подтверждено 50 тысяч 414 случаев коронавируса COVID-19. За сутки выявлено 807 новых случаев.