По состоянию на 8 июля, девять областей Украины не отвечают критериям, необходимым для перехода к следующему этапу ослабления карантинных мер.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

Согласно данным МОЗ, к ослаблению карантина не готовы:

Волынская,

Донецкая,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Львовская,

Одесская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская области.

Данные по определенным критериям из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

Эти регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.

По загруженности больниц не соответствует Закарпатская область. Показатель составляет 63,86 %.

В Донецкой области самый низкий процент охвата тестированием – 19,64 %.