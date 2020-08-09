По состоянию на 9 августа к ослаблению карантина не готовы Киев и еще восемь областей. Это связано с завышенными эпидемическими показателями.

Об этом свидетельствует отчет Министерства охраны здоровья Украины.

Согласно новым данным, ослабить карантин могут в Черниговской области.

В красную зону, с наиболее строгими карантинными ограничениями, попала Львовская область.

Ослаблять карантин запрещено в таких городах и областях:

Киев (превышена динамика заболеваемости);

Волынская область (превышен процент выявления больных);

Ивано-Франковская область (превышен процент выявления больных);

Киевская область (превышена динамика заболеваемости);

Львовская область (высокая загруженность коек в больницах);

Одесская область (превышены динамика и процент выявления больных коронавирусом);

Ровенская область (превышен процент выявления больных коронавирусом);

Харьковская область (превышены динамика и процент выявления больных коронавирусом);

Черновицкая область (высокая загруженность коек и превышены динамика и процент выявления больных коронавирусом).

Как известно, в Украине с 1 августа регионом со значительным распространением COVID-19 считается такой, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

• загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, превышает 50%;

• среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа (ИФА) составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11% (если из протестированных 100 человек 11 и больше оказались инфицированы, тогда этот показатель превышен);

• показатель динамики возрастания случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10% (применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние 7 дней).

При этом Украину разделили на четыре карантинные зоны: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”. В каждой из них действуют свои ограничения.

“Желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень опасности может вводиться в регионе, если указанные признаки наблюдаются более пяти дней подряд. Перейти в более “легкую” зону можно после того, как ситуация улучшается три дня подряд.