Киев и 17 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отмечается, показатели инфицированности и заполнения коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены в Киеве, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.