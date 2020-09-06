Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как отмечается, показатели инфицированности и заполнения коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены в Киеве, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.
- Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2107 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.