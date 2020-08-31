В Верховной Раде Украины решили заслушать министра охраны здоровья Максима Степанова по ситуации с коронавирусом COVID-19.

Соответствующее решение было принято сегодня на согласительном совете, о чем проинформировали в пресс-службе ВР.

Нардепы заслушают Степанова во время часа вопросов к Правительству в пятницу, 4 сентября.

С такой инициативой выступил заместитель главы фракции “Слуги народа”, нардеп Александр Корниенко.

“Хотелось бы пригласить на час вопросов к Правительству господина Степанова – министра охраны здоровья. Потому что та ситуация, которая разворачивается, точно есть к нему много вопросом относительно борьбы с эпидемией, карантинных мер”, – отметил он.

Спикер ВР Дмитрий Разумков данную инициативу поддержал. Он уточнил, что Степанова заслушают по ситуации с распространением коронавируса в нашей стране, а также относительно порядка работы в условиях эпидемии учреждений здравоохранения и образования.

“Действительно, ситуация непростая. И лично я поддержал бы позицию Александра Корниенко относительно того, чтобы заслушать министра охраны здоровья – относительно развития ситуации с коронавирусом в Украине, прогнозов и параллельно с этим подготовки как учреждений медицинской сферы, так и образования”, – заявил Разумков.

В итоге Степанова решили вызвать в ВР на час вопросов к Правительству.

(На видео – с 20:05 и 57:06)