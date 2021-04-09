Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 6-7 апреля 2021 года.
Так, 5-процентный барьер могли бы преодолеть партии: “Слуга народа”, “Европейская Солидарность”, “ОПЗЖ”, “Батькивщина”.
За партию “Слуга народа” сейчас готовы проголосовать 22,9% респондентов (среди тех, кто определился и намерен проголосовать). На конец марта уровень поддержки “слуг” составлял 20,8% (следовательно, рейтинг немного вырос).
За партию “Европейская Солидарность” сейчас готовы отдать голоса 14,6% опрошенных (в марте было 15%, рейтинг практически не изменился).
Партию “Оппозиционная платформа – За життя” могли бы поддержать 14,2% респондентов (в марте было 14,8%, рейтинг немного снизился).
Партия “Батькивщина” могла бы сейчас набрать 12,9% голосов респондентов (в марте было 12,4%).
За партию “Сила и честь” могли бы проголосовать 4,7% опрошенных, Радикальную партию – 4,4%, “Украинскую стратегию Гройсмана” – 4,3%, “УДАР” – 3,4%, партию “Свобода” – 3 4%, партию “Голос” – 2,6%, партию “Самопомич” – 2,4%.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
- По данным Комитета избирателей Украины, почти 100 народных депутатов от пропрезидентской партии “Слуга народа” в течение прошлого 2020 года приобрели автомобиль, квартиру или землю.
- В течение 2020 года 100 народных депутатов ни разу не выступили в Верховной Раде Украины. При этом больше всего таких нардепов – среди членов фракции “Слуги народа”.
- Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение обещаний из предвыборной программы партии “Слуга народа”: большинство из них не выполнены.
- Ранее глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко объяснил, почему у политсилы падает рейтинг. По словам нардепа, “отвалились” те украинцы, которые “ждали быстрых результатов”.