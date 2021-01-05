Если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее время, пятипроцентный барьер могли бы преодолеть шесть партий. При этом рейтинг пропрезидентской политсилы "Слуга народа" сейчас составляет менее 22%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2 – 4 января 2021 года.

Так, уверенно прошли бы в Верховную Раду 4 политсилы: “Слуга народа”, “Европейская Солидарность”, ОПЗЖ, ВО “Батькивщина”.

“Слугу народа” сейчас готовы поддержать 21,6% респондентов (среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором). С декабря 2020 года рейтинг партии существенно не изменился (тогда было 21,1%).

За партию “Европейская Солидарность” сейчас готовы отдать голоса 14,5% опрошенных (в декабре-2020 было 15,2%).

За партию “Оппозиционная платформа – За життя” готовы проголосовать 17,4% респондентов (в декабре было 17,3%).

Партию “Батькивщина” могли бы поддержать 10,9% респондентов (в декабре было так же).

Кроме того, сейчас были бы шансы преодолеть пятипроцентный барьер в Раду еще у двух партий: “Украинской стратегии Гройсмана”, за которую отдали бы голоса 5,7% респондентов, и у Радикальной партии Олега Ляшко (5,6%).

За партию “За майбутнє” сейчас могли бы проголосовать 3,7% опрошенных, за ВО “Свобода” – 3,2%, партию УДАР Виталия Кличко – 3,1%, партии “Голос” и “Сила и честь” – по 2,8%.

Как известно, на парламентских выборах в 2019 году “Слуга народа” набрала 43,16% голосов в многомандатном округе, ОПЗЖ – 13,05%, “Батькивщина” – 8,18%, “Европейская Солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-4 января 2021 года.