Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, 5-процентный барьер преодолели бы четыре партии. При этом рейтинг провластной политсилы "Слуга народа" упал до 23,3%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром “Социс” (SOCIS) в сентябре.

Так, с июля, рейтинг “Слуги народа” снизился на 2,2 процентных пункта (с 25,5% до 23,3%). Напомним, что на парламентских выборах 2019 года данная политическая сила получила поддержку 43,16 % избирателей (в общегосударственном многомандатном избирательном округе).

Рейтинг “Европейской Солидарности” с июля немного вырос: с 18,1% до 18,4%. На парламентских выборах 2019 года “ЕС” набрала 8,1% голосов избирателей.

Рейтинг партии “Оппозиционная платформа – За життя” с июля снизился на 4 процентных пункта (с 18,3% до 14,3%).

Также упал и рейтинг партии “Батькивщина” (с 10,4% до 8,3%).

Стоит отметить, что в июле пятипроцентный барьер также преодолевала партия “Сила и честь”, но сейчас она набирает 4,5%.

Рейтинг партии “Голос”, которая по итогам прошлогодних выборов прошла в Парламент, сейчас составляет 3,3%.

Сроки проведения исследования: 18 – 28 сентября 2020 года. Метод сбора первичной социологической информации – телефонный опрос (САТІ) с использованием планшетов.

Опрос проводился по всей территории Украины (во всех областях и в Киеве), кроме АР Крым и неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/- 2,2%; Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.