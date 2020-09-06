Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Сообщается, что катер получил свое имя в честь города Костополь Ровенской области, где родился морской пехотинец Алексей Кондратюк. Он погиб 17 марта 2017 года вблизи Мариуполя.

“На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. “Костополь”, как и другие МБАКы, малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес”, – сообщили в Минобороны.

Отмечается, что задача малых бронированных артиллерийских катеров – патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиления охраны государственной границы, участие в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности, в операциях с противодействия вероятной высадки десантных средств противника на побережье.