Министерство охраны здоровья изменило критерии стран "зеленой зоны" и увеличило порог активных больных COVID-19 с 40 до 55 человек на 100 тыс. населения. Таким образом, в список попали 9 новых стран, после возвращения из которых украинцы не должны будут проходить самоизоляцию.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

“После того, как был увеличен порог с 40 активных больных на 100 тыс. населения до 55 человек, в перечень стран “зеленой зоны” прибавилось еще 9 государств. Со всей этой информацией вы можете ознакомиться на сайте МОЗ. Среди этих 9 стран следующие: Албания, Болгария, Румыния, Египет, Сербия, Чехия и другие государства”, – подчеркнул он.

По словам главы МОЗ, после увеличения порога граждане Украины, которые возвращаются из этих стран, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции.