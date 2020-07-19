Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
“После того, как был увеличен порог с 40 активных больных на 100 тыс. населения до 55 человек, в перечень стран “зеленой зоны” прибавилось еще 9 государств. Со всей этой информацией вы можете ознакомиться на сайте МОЗ. Среди этих 9 стран следующие: Албания, Болгария, Румыния, Египет, Сербия, Чехия и другие государства”, – подчеркнул он.
По словам главы МОЗ, после увеличения порога граждане Украины, которые возвращаются из этих стран, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции.
- В МИД назвали 23 страны, которые открыты для украинцев.
- Несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии коронавируса COVID-19, есть 8 категорий граждан, которые могут въезжать в Европейский Союз.
- Украинцы больше всего интересуются путешествиями в Венгрию, Турцию и Францию.