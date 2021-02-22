К попытке побега в Австрию бывшего первого заместителя главы правления "ПриватБанка" Владимира Яценко может быть причастен бывший владелец банка, олигарх Игорь Коломойский.

Об этом сообщают главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов и член наблюдательного совета “Укрзализныци”, экс-нардеп Сергей Лещенко.

Сегодня, 22 февраля, правоохранители задержали Владимира Яценко — фигуранта дела “ПриватБанка”, который хотел убежать из Украины.

Утром понедельника генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Яценко в растрате средств “ПриватБанка” в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Считается, что Яценко получил возможность убежать, поскольку ему стало известно о подписании документа из-за утечки информации.

Самолет с бывшим чиновником на борту посадили в аэропорту “Борисполь” под Киевом. По информации Бутусова, самолет вылетел из Днепра в 10 часов утра. Это был самолет компании WindRose (“Роза ветров”), совладельцем которой является Игорь Коломойский, бывший владелец “ПриватБанка”.

“Около 10.00 из Днепра в Вену вылетел чартерный самолет авиакомпании “Роза ветров” (совладельцем которой является Коломойский), на борту которого был Яценко”, — пишет журналист.

Впоследствии ту же информацию подтвердил Лещенко. Он заявляет, что олигарх помог попытке побега.

“Для побега из Украины фигурант дела “ПриватБанка” и доверенное лицо Коломойского Владимир Яценко использовал самолет… Коломойского. Олигарх решил спрятать своего топ-менеджера в Вене, предоставив борт, который числится за его авиакомпанией. Это самолет Raytheon Hawker 800XP, бортовой номер: UR-WRR, принадлежит WindRose (“Роза ветров”)”, — пишет он.

Лещенко также опубликовал карту полетов чартерного самолета, из которой следует, что его заставили вернуться в то время, как он пролетал над Хмельницкой областью.

Как известно, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 Окружной административный суд Киева признал национализации незаконной. После НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение. Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что хочет снова стать совладельцем “ПриватБанка”.

В прошлом году парламент принял во втором чтении так называемый “антиколомойський закон”. Однако на этом борьба за закон, который должен предотвратить возвращение национализированного “ПриватБанка” Игорю Коломойскому, не закончилась. Следующий этап — рассмотрение закона Конституционным Судом.