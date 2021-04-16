До України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech.

Про це, зокрема, повідомляють агентство “Укрінформ”, “Громадське” та “ТСН”.

Партія вакцини була доставлена літаком у столичний Міжнародний аеропорт “Київ” імені Сікорського.

Літак зустрічали заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко з представниками ЮНІСЕФ та бюро ВООЗ в Україні.

Раніше доставку препарату анонсував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Йдеться про перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які надійшли в рамках глобального механізму COVAX. Цю партію очікували в Україні ще в лютому, проте препарат доставили лише зараз.

Вакцинами Pfizer із першої партії в першу чергу будуть щеплювати мешканців будинків-інтернатів, будинків для літніх людей та осіб, які там працюють.

Всього в рамках ініціативи COVAX Україна розраховує отримати 8 млн доз вакцин різних виробників.