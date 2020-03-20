В пятницу, 20 марта, более 1150 граждан вернулись на территорию Украины специальными поездами класса "Интерсити+" из Польши.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

“Первый такой поезд прибыл в пункт пропуска “Мостиска-железнодорожная станция” после 4-х утра. На нем прибыли более 750 украинцев и один иностранец, имеющий вид на жительство. В вагоны поднялись пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения. Всем пассажирам измерили температуру. Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что после 7:00 утра в пункт пропуска прибыл еще один поезд, на котором приехали почти 400 украинцев и тоже один иностранец.

В ГПСУ уточнили, что у всех прибывших температура тела была в пределах нормы. Жалоб на самочувствие не поступало.

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