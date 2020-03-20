Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
“Первый такой поезд прибыл в пункт пропуска “Мостиска-железнодорожная станция” после 4-х утра. На нем прибыли более 750 украинцев и один иностранец, имеющий вид на жительство. В вагоны поднялись пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения. Всем пассажирам измерили температуру. Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что после 7:00 утра в пункт пропуска прибыл еще один поезд, на котором приехали почти 400 украинцев и тоже один иностранец.
В ГПСУ уточнили, что у всех прибывших температура тела была в пределах нормы. Жалоб на самочувствие не поступало.
- Ранее сообщалось, что для возвращения в страну украинцев, которые не смогли покинуть Польшу из-за мер, предпринятых в связи с распространением коронавируса COVID-19, запустят 4 спецпоезда.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантиниз-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения.