Про приліт Блінкен повідомив у Twitter.
“Приземлився у Києві, оскільки ми прагнемо укріпити партнерство України та США. Це важлива можливість обговорити тривалу агресію Росії та підкреслити необхідність збереження темпів реформ і зосередження уваги на них з нашими українськими партнерами”, – написав Блінкен.
Разом із Блінкеном прибула його заступниця Вікторія Нуланд.
Розклад заходів під час візиту:
09:20 Блінкен зустрінеться з депутатами Верховної Ради. Зустріч закрита для преси.
09:40 Ентоні Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
10:10 Блінкен разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і митрополитом Епіфаніем візьме участь у покладанні квітів до меморіалу загиблим у війні на Донбасі.
10:20 Ентоні Блінкен відвідає Михайлівський собор з митрополитом Епіфанієм.
10:45 держсекретар Ентоні Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч буде закрито для преси.
11:55 Блінкен проведе спільну пресконференцію з президентом України Володимиром Зеленським. Буде доступ преси. На сайті ОПУ зазначається, що зустріч із пресою запланована о 12:30.
12:30 Ентоні Блінкен зустрінеться з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
15:25 Ентоні Блінкен візьме участь у віртуальному круглому столі щодо реформ і боротьби з корупцією.
16:15 Ентоні Блінкен візьме участь у віртуальній зустрічі посольства США в Києві.
- Кореспондентів видання #Букви не акредитували на відкритий для преси захід за участі президента Володимира Зеленського, пославшись на карантинні обмеження.