Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что первые 500 тыс. доз вакцины от коронавируса уже едут в Украину из Индии.

Об этом глава МОЗ сообщил в Facebook.

“Сегодня лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500000 доз вакцины едут в Украину и дальше будут распределены между регионами согласно плану МОЗ”, – написал Степанов.

По его данным, сейчас вакцина транспортируется в Мумбай.

“Дальше – долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину”, – отметил Степанов.

Он подчеркнул, что во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин.

Министр пояснил, что Oxford / AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca, что имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Serum Institute поставляет свою продукцию в 140 стран мира.