Об этом глава МОЗ сообщил в Facebook.
“Сегодня лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500000 доз вакцины едут в Украину и дальше будут распределены между регионами согласно плану МОЗ”, – написал Степанов.
По его данным, сейчас вакцина транспортируется в Мумбай.
“Дальше – долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину”, – отметил Степанов.
Он подчеркнул, что во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин.
Министр пояснил, что Oxford / AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca, что имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Serum Institute поставляет свою продукцию в 140 стран мира.
- 13 февраля сообщалось, что Министерство охраны здоровья Украины на следующей неделе (то есть с 15 по 21 февраля) ожидает поступления в нашу страну вакцины от коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca. Однако по состоянию на пятницы вакцина до сих пор не поступила. Также сообщалось, что поставки вакцины Pfizer задерживаются “из-за бюрократических процедур”.
- Министр охраны здоровья Максим Степанов вылетел в Индию, чтобы проконтролировать процесс отправки первой партии вакцин в Украину.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.